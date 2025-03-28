Единые сроки проведения централизованного тестирования (ЦТ) и централизованного экзамена (ЦЭ) позволяют создать равные условия для всех абитуриентов. Это отметил первый заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Баханович, который также назвал даты проведения данных испытаний в 2025 году на пресс-конференции «О вступительной кампании 2025 года», которая прошла в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

«С 9 по 22 апреля пройдет регистрация на ЦТ. Как и в прошлом году, ЦТ будет организовано в единые сроки с ЦЭ для всех выпускников текущего года и прошлых лет. Так, 26 мая пройдет ЦТ и ЦЭ по предмету на выбор, 29 мая ЦТ и ЦЭ — по белорусскому или русскому языку, 2 и 5 июня — ЦТ на предмет по выбору для всех абитуриентов. Резервные дни проведения ЦТ — 19, 21 и 23 июня. Отмечу, что проведение ЦТ и ЦЭ в единые сроки позволяет создать равные условия для всех абитуриентов», — рассказал Александр Баханович.

Он также отметил, что в ближайшее время будут опубликованы сроки проведения приемной кампании.