Внесены изменения в инструкцию о порядке осуществления и размерах стимулирующих и компенсирующих выплат педагогическим работникам и служащим в образовании – некоторые категории бюджетников получат доплаты за работу в отрасли.

Надбавка к зарплате в размере 35% от оклада будет установлена учителям-дефектологам (учителям-логопедам, тифлопедагогам, сурдопедагогам, олигофренопедагогам). Аналогичную надбавку получат воспитатели.

Доплата для директоров (заведующих) библиотек, их заместителей – главных библиографов, главных библиотекарей и других сотрудников библиотек в образовательной сфере составит 20% от оклада.

– Ранее с 1 января 2025 года надбавка за работу в образовательной отрасли была увеличена для учителей (на 39% от оклада), воспитателей дошкольного образования и помощников воспитателей учреждений дошкольного образования (на 20% от оклада), преподавателей, мастеров производственного обучения учреждений образования (на 27% от оклада), профессорско-преподавательского состава (от 15 до 55% от оклада). Белорусский профсоюз работников образования и науки и Министерство образования Республики Беларусь продолжают работу по поэтапному повышению заработной платы педагогическим работникам, которых это не коснулось ни с 1 января, ни с 1 мая. Во всех регионах также принимаются меры по повышению надбавок за работу по контакту, – пояснила председатель профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович.

Напоминаем, что в отраслевом профсоюзе работает «горячая линия» по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций. Свои вопросы можно задать в будние дни с 10:00 до 13:00 по телефону 8 (017) 270-04-53.

Постановление №52 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 1 мая 2025 года.

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