Об этом районной газете рассказала начальник отдела принудительного исполнения Буда-Кошелевского района Олеся Манулина.

Когда должник добровольно не исполняет требование исполнительного документа, к делу подключается судебный исполнитель. Если нарушитель получает зарплату или иной доход (например, пенсию), из них будет удерживаться сумма, которая в итоге покроет долг. Однако зарплаты и иного дохода может оказаться недостаточно. Тогда судебный исполнитель обратит внимание на имущество должника. В некоторых случаях могут одновременно взыскать сумму из зарплаты (иного дохода) и имущества. Например, исполнительный документ находится по месту работы должника, а судебный исполнитель до окончания исполнительного производства обнаруживает еще и имущество.

В первую очередь должник может лишиться наличных в белорусских рублях. Правда, только в размере, который покрывает долг. Если денег окажется недостаточно, наступит очередь иностранной валюты. Деньги описывают и изымают по акту. С банковского счета должника деньги переводятся в бесспорном порядке на счет органа принудительного исполнения. Если наличные или деньги, взысканные с банковских счетом, вкладов не смогут покрыть долг, должник лишится иного имущества. Например, ювелирных украшений, мобильного телефона, электроприборов, автомобиля, недвижимости и т. д. И не имеет значения, находится имущество у должника или у третьих лиц. Это касается только имущества, которое принадлежит должнику на праве собственности. Если оно находится в совместной собственности, но не зарегистрировано за должником (например, супруги нажили имущество в период брака), долг покроют за счет доли должника. Если доли в совместной собственности не выделены, арест на такое имущество все равно наложат. При этом взыскателю направят уведомление с необходимой информацией, чтобы он обратился и суд за выделением доли должника.

В отношении жилых помещений действуют особые правила. В частности, могут арестовать одно из них (долю в нем), сели должнику принадлежат два жилых помещения или одно помещение и доля и другом, либо одно жилое помещение, а второе, нажитое в браке, находится в общей совместной собственности.

Независимо от размера долго есть имущество, на которое взыскание обращать нельзя. Это личное имущество не только должника, но и лиц, которые с ним постоянно прожинают или находятся на егo иждивении. Например, все детские принадлежности, продукты питания, необходимые должнику и его семье до нового урожая, если они проживают и сельской местности. В остальных случаях должнику оставят продукты питания и деньги в размере его месячной зарплаты, но не меньше четырехкратного размера базовой величины. Топливо дли приготовления пиши и отопления жилого помещения в течение отопительного сезона, транспортные средства для передвижения инвалидов и технические средства социальной реабилитации, предметы домашней обстановки, утварь, одежда, необходимые должнику и его иждивенцам также не изымаются.

В частности, семье должника оставят каждому по одному плащу, осеннему и зимнему пальто, зимнему костюму, головному убору на каждый сезон. Не изымается и другая одежда, и головные уборы, длительное время находившиеся в употреблении и не представляющие ценности. Женщинам оставят два зимних платья, или два костюма, а также два летних платка и один теплый платок или шаль. Также оставлены будут бывшие в употреблении обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная и столовая утварь. Исключение составляют предметы, сделанные из драгоценных материалов, а также предметы, имеющие художественную ценность. На каждого члена семьи должно приходиться по одной кровати (тахте) и по одному стулу. А вот стол и шкаф для одежды, бытовая техника: один холодильник, одна газовая (электрическая) плита, одна стиральная машина – на семью.