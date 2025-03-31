Во время Республиканского профсоюзного правового приема граждан к инспекторам труда Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений обратились 39 человек. Поднятые ими вопросы касались досрочного прекращения трудовых отношений, продления контрактов с работниками пенсионного возраста, возможности отчуждения жилого помещения и других тем.

Одного работника интересовало, может ли он сдавать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита. Согласно законодательству, делать это нельзя, пока кредит не погашен. Но есть исключение. Если человек меняет место жительства, расторгает брак, теряет члена семьи, то с разрешения местной администрации без согласия залогодержателей такое жилье сдать по договору аренды или найма все же можно.

Другой гражданин поинтересовался, будет ли являться существенным изменением условий труда вменение в должностные обязанности работника дополнительных функций, предусмотренных квалификационными характеристиками по соответствующей должности служащего? На этот вопрос профсоюзные инспекторы труда ответили так: «Если изменения в трудовые обязанности работника вносятся в пределах должностных обязанностей, предусмотренных квалификационной характеристикой по соответствующей должности служащего, то это правомерно.

Наниматель обязан надлежащим образом оформить такие изменения и ознакомить с ними работника. А вот добавление функций, предусмотренных квалификационной характеристикой другой должности, признается изменением существенных условий труда и требует соблюдения норм статьи 32 Трудового кодекса».

На прием к главному правовому инспектору труда Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма обратились с вопросом о сверхурочной работе. Как пояснил специалист, привлечение к сверхурочной работе допускается только с согласия работника, осуществляется доплата за это время либо предоставляется неоплачиваемый день отдыха (один день за восемь часов работы в сверхурочное время).

Напомним, что Республиканский профсоюзный правовой прием проводится в последний четверг месяца.

1prof.by