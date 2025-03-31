Эту тему обсудили во время круглого стола, который пошел в БЕЛТА с участием представителей Министерства образования. В ведомстве напомнили, что в марте был подписан приказ о проведении торжественных мероприятий и в нем прописаны некоторые требования.

Как отметила заместитель министра образования Екатерина Петруцкая, ничего глобально по сравнению с предыдущими годами не изменилось. Учреждениям образования рекомендуют проводить торжественные мероприятия в 2025 г. в стенах школ и гимназий. К их подготовке и проведению подключить педагогов, выпускников и родителей.

И лишь в исключительных случаях использовать возможности учреждений культуры или учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Также советуют обратить внимание на опыт Минска по проведению уже несколько лет подряд для выпускников масштабного праздничного мероприятия в «Минск-Арене». Такой формат «Последнего звонка» будет уместен и в регионах, считает Екатерина Петруцкая.

Замминистра образования напомнила, что «Последний звонок» для учащихся 9-х и 11-х классов прозвучит 24 мая 2025 г., «Выпускной вечер» с вручением аттестатов об общем среднем образовании состоится 13 июня.

– В ходе торжественной части мероприятия обязательно исполнение государственного гимна Республики Беларусь. Необходимо учитывать, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также 2025 год объявлен Годом благоустройства, что открывает дополнительные возможности для интеграции этих тем в концепцию торжественных мероприятий, – напомнила Екатерина Петруцкая.

Она подчеркнула, что выпускники должны помнить о том, что являются наследниками поколения победителей. Министерство образования рекомендует при проведении выпускных вечеров продумать, к примеру, возможность закладки аллеи или капсулы памяти для выпускников будущих лет или другие памятные действия.

Также в ведомстве предлагают несколько концепций проведения выпускных вечеров. Наряду с традиционными школьными капустниками, конкурсами талантов, презентацией «Кинолента школьных дней» с ретроспективой взросления выпускников и демонстрацией из достижений, церемонией награждения «11 лет #ВМОМЕНТЕ» с вручением наград за победы в различных номинациях рекомендуют и новые форматы.

К примеру, выпускной в форме «Путешествия во времени», «Книги знаний» или «Древа знаний», собирательного образа «Крылатых качелей», где каждый класс сможет представить свою историю об уникальных моментах школьной жизни, которые они прошли вместе.

Это может быть выпускной фестиваль «Выпускник – 2025» в форме кинофестиваля с красной дорожкой, фанфарами и репортерами, которые отметят таланты каждого учащегося. Или, скажем, увлекательный квест с различными заданиями и головоломками, которые помогут раскрыть способности юношей и девушек, что прощаются со школой и вступают во взрослую жизнь.

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