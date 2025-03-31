ГАИ напоминает, что каникулы закончились, дети пошли в школу. В связи с этим водители должны быть предельно внимательны. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция столицы напоминает водителям, что нужно быть предельно внимательными на дороге и готовыми к внезапному появлению детей вблизи учебных заведений, остановок общественного транспорта, а также на проезжей части.

Дополнительно водителям необходимо проявлять особое внимание при проезде пешеходных переходов и при движении на дворовых территориях.