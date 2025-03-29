«Не могу сдержать эмоции! У меня теперь есть семена от Батьки!», – Карина Мурашко получила из рук председателя облисполкома Ивана Крупко семена арбуза с президентской бахчи.

Губернатор подчеркнул, что школьница из Гомельского района является примером целеустремленной, активной и талантливой молодежи юго-восточного региона:

«Наш Президент всегда поддерживает молодежь, а государство создает необходимые условия, чтобы подрастающее поколение развивалось и могло реализовать свои самые смелые идеи и проекты. Твое письмо дошло до Президента и нашло положительный отклик. Своей просьбой ты с одной стороны удивила одноклассников и жителей области, а с другой показала, что нет ничего невозможного».

Глава региона выразил уверенность, что мечта Карины сбудется и она сможет поделиться урожаем с теми, кто в этом нуждается.

Гомельщина официально