Все исследования и осмотры врачей имеют силу в течении 12 месяцев до осмотра педиатра с заключением о состоянии здоровья, поэтому начинать проходить врачей-специалистов для справки в учреждения образования можно заранее. Об этом на пресс-конференции «Здоровье нации. Диспансеризация взрослого и детского населения» рассказала специалист по амбулаторно-поликлинической педиатрии Министерства здравоохранения, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники Анна Котова, передает корреспондент БЕЛТА.

При оформлении детей в школу необходимо пройти осмотры у невролога, хирурга, окулиста, отоларинголога, гинеколога (для девочек), стоматолога, логопеда. Нужно также сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, анализ на гельминты, пройти электрокардиограмму и оценку антропометрических данных (рост, вес, оценка физического развития). «Все исследования и осмотры врачей имеют силу в течении 12 месяцев до осмотра педиатра с заключением о состоянии здоровья. Таким образом, можно уже с января проходить врачей-специалистов, чтобы потом не создавать очереди. Это также дает больше времени педиатру для качественного осмотра ребенка», — сказала главврач.

После всех осмотров и сдачи анализов, педиатр вносит в справку сведения о группе здоровья ребенка, а также определяет в основную, подготовительную, специальную медицинскую группу или группу лечебной физической культуры. Кроме того, вносятся и сведения о проведенных профилактических прививках.