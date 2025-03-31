Эта история – яркий пример того, как легко можно обмануть доверчивых людей, играя на их чувствах и желании помогать ближним. А также она служит напоминанием о том, что прежде чем доверять кому-то свои деньги, необходимо тщательно проверять информацию и не поддаваться на красивые слова и душещипательные рассказы.

На маршруте «Минск-Несвиж-Клецк-Синявка» развернулась настоящая драма, достойная сюжета для криминального романа. Цепь событий, которые развернулись еще в 2016 году, затронули не только участников, но и вызвали интерес у следователей.

Главный герой – 48-летний житель Молодечненского района, водитель маршрутки, оказавшийся не просто перевозчиком, а настоящим мастером обмана и манипуляций. Его жертвами стали пять доверчивых женщин, лишившихся в общей сложности почти 70 тысяч рублей.

Начиналось все банально: обычные поездки в маршрутке. Мужчина, располагающий к себе внешностью и «подвешенным» языком, умело входил в доверие к пассажиркам. Он представлялся бывшим священником, рассказывал о трагической гибели семьи в автокатастрофе, а также о своей почетной миссии — благотворительной деятельности в детском «Хосписе» в Боровлянах. Образ благородного, нуждающегося в помощи человека работал безотказно.

После знакомства с женщинами в общественном транспорте, общение перетекало в виртуальное пространство. Водитель маршрутки проявлял внимание, заботу, признавался в симпатии и даже любви, но никогда не переходил грань дозволенного. Он казался идеальным другом, готовым прийти на помощь в любую минуту.

А затем начинались «денежные» просьбы. Одна трагичнее другой: то на похороны ребенка из «Хосписа», то на срочную операцию отцу в Германии, то на реабилитацию все того же родственника в Москве. Крупные суммы нужны были постоянно, и доверчивые женщины отдавали последнее, разделяя благородство целей своего нового знакомого.

Одна из жертв, женщина с мужем-инвалидом и двумя несовершеннолетними детьми, лишилась более 16 тысяч долларов США. Другая отдала все свои сбережения, копившиеся годами, – 7500 долларов США – на «ремонт автомобиля». Дошло до того, что третья из женщин оформила на свое имя кредитную карту «Халва» и передала её злоумышленнику. Он пользовался деньгами, обещал пополнять счет, но, конечно же, не делал этого. Потерпевшей пришлось влезать в долги, чтобы рассчитаться с банком.

Ложь была его главным оружием. Зная бывшего сожителя своей очередной жертвы, он придумал историю о его якобы бедственном положении. Утверждая, что передает просьбу о помощи от имени экс-возлюбленного, он убедил женщину собрать крупную сумму. Женщина, не подозревая об обмане, поверила в его слова. В последующем аферист передал наличность по адресу, однако не для решения финансовых трудностей, а в качестве задатка за дом, который собирался купить у этого самого сожителя.

Последней пострадавшей он рассказал о планах открыть свой маршрут, но для реализации бизнеса не хватало денег на покупку микроавтобуса. Женщина, безоговорочно поверив, взяла кредит в банке на 5800 рублей. Первые месяцы мужчина исправно платил проценты, а потом исчез, оставив ее один на один с долгом.

Когда обман раскрылся – пострадавшие от мошеннических действий обратились в милицию. Предприимчивый маршрутчик, зная о возбужденных в отношении него уголовных делах, пустился в бега. Его объявили в розыск. Мужчина старался не привлекать внимания, избегал контактов со знакомыми, продолжал скрываться, полагаясь на удачу и надеясь, что время сыграет ему на руку. Однако, в декабре 2024 года история беглеца, скрывавшегося от правосудия, подошла к концу.

Однажды вечером, во время обычной проверки документов, его автомобиль был остановлен сотрудниками ГАИ. Фигуранта задержали и передали следственным органам.

Всего в хитроумные мошеннические сети жителя Молодечненского района попалось 5 женщин. Обманным путем и злоупотребляя доверием он завладел их денежными средствами на общую сумму свыше 68 тысяч рублей.

В ходе следствия установлено, на что мужчина тратил похищенные средства. Аренда комфортабельного жилья, покупка дорогих гаджетов, обслуживание престижного автомобиля, безбедное существование – все это оплачивалось деньгами, полученными преступным путем.

Действия 48-летнего водителя маршрутки квалифицированы следователями Несвижского районного отдела Следственного комитета по ч.4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Точку в этом длительном «пути» к справедливости поставит суд.