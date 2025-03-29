Красную книгу Беларуси дополнили новыми видами животных и растений. Это обусловлено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 14 марта 2025 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, теперь охранный статус имеют 213 видов диких животных и 310 видов дикорастущих растений. Предыдущая редакция Красной книги была опубликована в 2014 году, тогда в ней значилось 203 вида животных и 303 вида дикорастущих растений.

Так, статус некоторых животных был понижен ввиду увеличения их популяций. Например, зубр, имея ранее III, получил IV категорию. Аналогичная ситуация наблюдается с рысью и барсуком. Имея во старой редакции II категорию, в новой они получили IV.

Некоторые виды полностью исчезли из новой редакции Красной книги, в основном это насекомые. Среди таких — родственная понтопорея, броненосец связанный, авдотка и дозорщик-император. Другие виды, наоборот, были добавлены: обыкновенная горлица, мохноногий сыч, лошадь Пржевальского, голубянка арион, шелкопряд дубовый темнокрылый и другие.

Как сообщалось ранее, первое издание Красной книги Беларуси вышло в 1981 году. Тогда в него вошло 80 видов животных и 85 видов растений.