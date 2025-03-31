31 марта:

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— в районе дома №91 по пр. Речицкий в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 50 км/ч;

— на 291 км а/д М-5 «Минск – Гомель». Скоростное ограничение для всех водителей – 80 км/ч;

— на 2 км а/д Р-33 «Речица — Хойники». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч.

1 апреля:

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— «Восточный обход г. Гомеля», в районе остановки общественного транспорта «18-й микрорайон». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;

— «Восточный обход г. Гомеля», в районе ООТ «Бульвар газеты Гомельская Правда». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;

— в районе дома №37 по пр. Речицкий в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 50 км/ч;

— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч.

2 апреля:

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— в районе дома №37 по пр. Речицкий в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 50 км/ч;

— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 181 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.

3 апреля:

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— в районе дома №37 по пр. Речицкий в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 50 км/ч;

— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 5 км а/д Р-39 «Рогачев – Жлобин». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч.

4 апреля:

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— в районе дома №37 по пр. Речицкий в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 50 км/ч;

— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч

— на 179 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.

5 апреля:

— в районе дома №37 по пр. Речицкий в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 50 км/ч;

— в районе дома №48 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей 50 км/ч;

— на 2 км а/д Н-4170 «Западный обход г. Речицы». Скоростное ограничение: для всех – 50 км/ч;

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч.

6 апреля:

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 128 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». Скоростное ограничение для всех водителей — 70 км/ч;

— «Восточный обход г. Гомеля», в районе ООТ «18-й микрорайон». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;

— «Восточный обход г. Гомеля», в районе ООТ «Бульвар газеты Гомельская Правда». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;

— на 73 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи — Речица». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.

Обращаем ваше внимание, что работа данных датчиков организована в двух направлениях!

Уважаемые водители! Не забывайте о соблюдении правил безопасности на дороге! Всегда следите за дорожной обстановкой и при выборе скорости, ориентируйтесь, не только на разрешенную скорость дорожного движения, но и на состояние проезжей части.

Выбирайте безопасный стиль вождения!

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД