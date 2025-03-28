В работе принял участие главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко.

Члены мобильной группы посетили производственные объекты ОАО «Николаевка», котельную КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», Николаевскую среднюю школу, отделение почтовой связи. Также в рамках акции «Дисциплина – залог безо-пасного труда» проинформировали членов трудовых коллективов о негативном влиянии алкоголя на безо-пасность производственных процессов и провели освидетельствование работников.



Следует отметить, что в Николаевской школе и отделении почтовой связи все замечания оперативно устранены.

Посещая структурные подразделения ОАО «Николаевка», члены мобильной группы выявили ряд нарушений в части охраны труда, электро- и пожарной безопасности. Отмечены нарушения, устранение которых не требует больших материальных затрат: на грузовых тележках не нанесены надписи с указанием инвентарного номера и грузоподъемности, используются инструменты ударного действия с самодельно приваренными рукоятками, для постановки техники применяются деревянные колодки, не установлена схема движения транспорта и др.

В ОАО «Николаевка», КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений с указанием сроков исполнения.

Кроме того, члены мобильной группы уделят особое внимание организации охраны труда в период подготовки и проведения весенне-полевых работ и продолжат посещение сельхозорганизаций района в рамках месячника безопасности в сельском хозяйстве.

Наталья НИКОЛАЕВА

Фото из архива