Ранняя весна позволила аграриям существенно сдвинуть сроки полевых работ, подчеркнул председатель облисполкома. Рачительные хозяева ответственно подошли к подготовительным работам и уже проводят вторую подкормку, готовят почву к севу, начали сев ранних яровых культур. В то же время есть хозяйства, которые отстают от общеобластного плана. Это недопустимо, подчеркнул глава региона:

«Активизироваться нужно серьезно. Создание прочной кормовой базы – одна из главных задач. Фактически всё растениеводство работает на животноводство, и без жесткого соблюдения технологических норм мы не сможем повысить эффективность агропромышленного комплекса».

Участие в заседании принимает помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

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