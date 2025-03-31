В 2024 году на территории района зафиксирован ряд преступлений, предусмотренных ст. 147 УК Республики Беларусь (причинение тяжких телесных повреждений). О причинах и условиях, им способствующих, рассказал прокурор района Андрей Комаров:

– По всем 4 фактам совершения преступлений данной категории (в 2023-м было совершено одно подобное преступление) прокуратурой района проведены проверки. Установлено, что три преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения, одно из них – на семейно-бытовой почве, одно – на почве ревности и два – на фоне внезапно возникших неприязненных отношений.

Так, в апреле прошлого года в вечернее время группа молодых людей собралась у своего товарища во дворе частного дома в г.п. Уваровичи отдохнуть. В компании оказался и 18-летний малознакомый житель Гомеля. Он нигде не работал, не учился и был осужден за совершение на территории областного центра хулиганских действий с использованием ножа к наказанию в виде лишения свободы с отсрочкой его исполнения. Во время веселого времяпрепровождения между молодыми людьми стали возникать различного рода конфликтные ситуации. В ходе разрешения одной из них гомельчанин, не вникая в суть конфликта и пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес одному из присутствовавших парней удар ножом в область грудной клетки и причинил ему тяжкое телесное повреждение в виде сквозного повреждения легкого, осложнившегося развитием гемопневмоторакса.

Характерным примером преступлений рассматриваемой категории служит и уголовное дело в отношении 40-летнего неработающего жителя деревни Калинино, который в ноябре 2024 года в ходе ссоры с отцом, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанес ему удары ногами и руками по различным частям тела и сломал два ребра. Полученная травма привела к посттравматическому гемопневмотораксу, относящемуся в совокупности к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни.

Следует отметить, что разбирательства по сообщениям о противоправных действиях, совершенных на бытовой почве и на фоне алкогольного опьянения, занимают значительную часть в работе правоохранительных органов. В качестве примеров можно привести обстоятельства ряда происшествий, сообщения о которых поступали в дежурную часть РОВД: «Гражданин Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в ходе ссоры с бывшей супругой схватил ее за шею и стал душить, угрожая убийством, а также нанес не менее трех ударов рукой в область грудной клетки». Или: «Гражданин В., находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в ходе ссоры с сожительницей С., возникшей на почве ревности и личных неприязненных отношений, держа в руках спички и канистру, угрожал потерпевшей облить ее бензином и сжечь. Он схватил гражданку С. рукой за шею, повалил на пол и, удерживая, стал обливать ее смесью минерального масла и бензина, продолжая высказывать в ее в адрес угрозы убийством». Еще пример: «Гражданин Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, с гражданином И. и гражданкой Г. нанес гражданину И. один удар рукой в область головы. После этого, высказывая в адрес потерпевших угрозы убийством, схватил кухонный нож, лежавший в тумбочке, и нанес один удар в левое бедро гражданину И. и один удар в правое предплечье гражданке Г.». В данных случаях действия виновных лиц квалифицированы по ст.186 УК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Однако совершенно очевидно, что подобное поведение обвиняемых создает реальные предпосылки для наступления более серьезных последствий – причинения тяжких телесных повреждений либо совершения убийства.

Как правило, подобные ситуации возникают между близкими родственниками, лицами, ведущими совместное хозяйство и злоупотребляющими спиртными напитками. Они нередко замалчиваются жертвами домашнего насилия и могут стать очевидными для субъектов профилактики уже после наступления необратимых последствий.

Для своевременного выявления и пресечения фактов домашнего насилия субъектами профилактики реализуются различные механизмы: привлечение к административной ответственности лиц, совершивших факты домашнего насилия, без заявления пострадавших; вынесение защитных предписаний, которыми домашнему агрессору устанавливаются ограничения на совершение определенных действий, вплоть до требования покинуть совместное с жертвой жилище; направление граждан на принудительное лечение в ЛТП и другие. Для выявления признаков (фактов) домашнего насилия также разработан алгоритм взаимодействия между МВД, Министерствами здравоохранения, образования, труда и социальной защиты по обмену, учету и использованию информации о фактах домашнего насилия.

Вместе с тем наиболее эффективным способом борьбы с домашним насилием, профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых на семейно-бытовой почве, остаются благоприятная семейная атмосфера, нетерпимость потенциальных жертв к противоправному поведению близких им лиц, информирование о таких фактах представителей государственных и правоохранительных органов.

Наталья ЛОГУНОВА

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