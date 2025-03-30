Ограничения на посещение лесов введены в трех районах Беларуси. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Так, ограничение на посещение лесных массивов актуально для трех районов Гомельской области: Брагинского, Лельчицкого и Хойникского. В лесах этих районов действует 3-й класс опасности. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, сбора грибов или ягод. Въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры.

Во всех остальных районах Беларуси леса посещать разрешено.

Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.