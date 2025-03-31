От радиослушателей Первого национального канала Белорусского радио начали поступать сообщения о странных звонках с белорусских номеров мобильной связи. Неизвестные лица утверждают, что звонят от лица радиостанции и задают вопросы о якобы анкетировании и изучении общественного мнения.

В действительности Первый национальный канал Белорусского радио никаких подобных опросов не проводит и тем более не собирает данные слушателе через телефонные обзвоны.

Не поддавайтесь на провокации злоумышленников! Будьте бдительны и ни в коем случае не передавайте личные данные третьим лицам!

Народный Антифейк