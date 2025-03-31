Отделение по гражданству и миграции ОВД Буда-Кошелевского райисполкома оказывает платные услуги:

— оформление заявления на выдачу (обмен) паспорта гражданина Республики Беларусь (форма 1);

— оформление анкеты для оформления выезда для постоянного проживания за переделами Республики Беларусь;

— оформление письменного согласия законного представителя на выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего;

— оформление заявления о выдаче разрешения на временное проживание в Республике Беларусь;

— оформление заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь;

— оформление заявления на выдачу специального разрешения на право осуществления разовой реализации товаров на рынках и (или) в иных специально установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему или временно проживающему в Республике Беларусь;

— оформление заявления о выдаче визы для выезда из Республики Беларусь (выезда и въезда, двукратной визы, многократной визы);

— оформление заявления о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающего в Республике Беларусь;

— оформление ходатайства о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающего в Республике Беларусь;

— оформление заявления о регистрации по месту жительства;

— оформление заявления о регистрации по месту пребывания;

— оформление заявления о выдаче документа о приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Республике Беларусь;

— оформление заявления о снятии с регистрационного учета по месту пребывания;

— оформление анкеты к заявлению о приеме в гражданство Республики Беларусь или выходе из гражданства Республики Беларусь;

— оформление автобиографии к заявлению по вопросам гражданства Республики Беларусь;

— оформление заявления по вопросам гражданства;

— оформление заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации;

— выдача справки о наличии оснований для приобретения гражданства Республики Беларусь;

— выдача справки о приеме к рассмотрению заявления о выходе из гражданства Республики Беларусь;

— SMS-информирование о готовности документа к выдаче;

— SMS-информирование о принятом решении;

— одностороннее черно-белое копирование (1 страница формата А4);

— распечатка документов с цифровых носителей на лазерном принтере (1 лист формата А4);

— рассмотрение заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации или в соответствии с международными договорами в ускоренном порядке (до 1 месяца);

— рассмотрение заявления о регистрации утраты гражданства Республики Беларусь в ускоренном порядке (до 1 месяца);

— предоставление услуги по срочной доставке документов в БПН УВД и возврат их в ОВД;

— выдача справки о замене документа, удостоверяющего личность (документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь);

— ускоренная выдача справки о замене документа, удостоверяющего личность (документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь);

— выдача справки о временном/постоянном проживании иностранного гражданина в Республике Беларусь;

— выдача справки о замене вида на жительство;

— оформление автобиографии к заявлению о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства;

— направление запроса в компетентные органы о предоставлении гражданам информации из соответствующих органов иностранного государства;

— выдача справки об отсутствии обращений по вопросам гражданства Республики Беларусь.