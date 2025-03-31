Жизненной и героической историей своего деда, командира взвода санитаров-носильщиков, старшего лейтенанта Ивана Ефимовича Коновалова с читателями делится жительница горпоселка Уваровичи, педагог Оксана Степанцова:

– Иван Ефимович родился в октябре 1923 года в деревне Новая Липа, которая с 1926 года относилась к Уваровичскому району. Отец его рано умер, и матери одной пришлось поднимать пятерых детей.

В детстве дедушка любил учиться, но о поступлении в высшее учебное заведение не приходилось и мечтать: материальное положение семьи было очень сложным. Поэтому после окончания школы он поступил в Гомельское медицинское училище, чтобы стать фельдшером.

В 1941-м после окончания училища он хотел поскорее приступить к работе, чтобы лечить людей и помогать матери. Но война перечеркнула все планы. Иван Ефимович был призван в ряды Красной армии в звании лейтенанта медицинской службы в взвод санитаров-носильщиков.

В 1943-м, будучи уже старшим лейтенантом, он стал командиром взвода санитаров-носильщиков. В июне того же года под его руководством взвод оказал помощь 150 бойцам и командирам, вынес с поля боя 70 тяжело раненных красноармейцев с их личным оружием. За это дедушка был удостоен медали «За отвагу». В октябре 1943-го в боях за город Дятьково он организовал эвакуацию 113 раненых и сам непосредственно принимал участие в оказании им помощи, за что был награжден орденом Красного Знамени. В 1945-м вместе со взводом спас 169 раненых бойцов и офицеров: организовал для них пункты обогрева и сохранил им жизнь, за что был представлен к высокой награде – ордену Отечественной войны II степени.

Всю войну его шинель была пропитана кровью раненых солдат. Спасая и вынося их с поля боя, он дошел до Германии. За героизм и мужество был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». И в Германии он продолжал лечить раненых, домой вернулся только в 1946 году. К сожалению, мать, получившая похоронки на двух старших сыновей, не дождалась и младшего, умерла.

Из Германии дедушка привез своему лучшему другу трофейную гармошку. По такому случаю решили организовать танцы. Керосин в то время был в дефиците, а учителям выдавали небольшую норму, поэтому друзья осмелились попросить его для лампы у местной учительницы Анны Кузьминичны Старостенко. В апреле 1945-го она получила похоронку на мужа и в 21 год осталась одна с сыном на руках. Молодой педагог дедушке очень понравилась, и вскоре она стала его женой. Во время войны вместе со своим отцом Анна была связной в партизанском отряде имени Рокоссовского. Отца расстреляли немцы, а ей чудом удалось спастись. Позже она была награждена медалями и орденом Отечественной войны.

Жили и работали дедушка и бабушка в деревне Липа, в которой тогда располагались и школа, и фельдшерско-акушерский пункт. Дедушке приходилось обслуживать 13 деревень: в любое время суток, в любую погоду он ходил пешком к больным и оказывал помощь. Когда в деревне стали рождаться дети, на ФАПе организовали работу родильного дома на 8 коек. Благодаря Ивану Ефимовичу на свет появилось много малышей. В своей жизни он выполнил еще одну добрую миссию: регулярно сдавал кровь, за что был награжден значками «Почетный донор БССР», «Отличник здравоохранения».

Позднее, чтобы быстрее добираться к больным и оказывать им медицинскую помощь, он купил мотоцикл с коляской. А ранним осенним утром 1973 года случилось непоправимое – его сбил КАМАЗ. Дедушке было всего 50. Его гибель стала огромной трагедией не только для нашей семьи, но и для людей, которые уважали своего доктора.

Иван Ефимович с любовью и заботой воспитал пасынка Анатолия, который в будущем стал ученым-физиком, профессором ГГУ им. Ф. Скорины, членом-корреспондентом Академии наук Беларуси. В свое время он уговорил юношу оставить фамилию родного отца-героя Сердюкова, но в научной книге по физике под авторством Анатолия Сердюкова на первой странице есть надпись: «Посвящается светлой памяти моего отца Коновалова Ивана Ефимовича», которая говорит о многом.

Моя мама, Татьяна Ивановна, родилась уже в 1950 году. Она очень любила своего отца. На каникулах ездила с ним оказывать помощь больным, даже умудрялась подглядывать в щелочку, как он принимал роды. А позднее продолжила его дело, став медицинским работником, и на протяжении 37 лет трудилась в Уваровичской поликлинике зубным врачом, все это время совмещая работу в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Всю жизнь моя мама помнила наказ отца об уважительном и добром отношении к людям. Она уже давно на пенсии, но люди ее не забыли и ценят.

Не могу не сказать и о сестре дедушки – Антонине, которая в годы войны совершила гражданский подвиг. Когда вместе с односельчанами она бежала от немцев, в лесу увидела убитую женщину, по которой ползала плачущая маленькая девочка. Антонина забрала малышку, та назвалась Марусей. Хотя девушка и сама была еще юной, но смогла преодолеть все тяготы оккупации и спасти ребенка. Отец девочки, вернувшись с фронта, узнал, что жена погибла, а дочка жива. Он хотел забрать Марусю. Но отца девочка не помнила, а Антонина за годы войны стала ей второй мамой. Тогда они решили жить вместе: со временем образовалась семья, у супругов родился общий сын Михаил.

После окончания учебы Маруся поехала на освоение целины, создала уже свою семью. А когда отец умер, забрала к себе Антонину и ухаживала за ней до самой ее кончины.

Война давно закончилась, но в нашей семье мы бережно храним память о тех, благодаря кому мы живем в мире и счастье. И эту память стараемся передавать из поколения в поколение.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива