ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения районного литературного конкурса «Вдохновлённые сердца. Победа, запечатленная в историях!» (далее — конкурс) в 2025 году. Организаторы конкурса: сектор культуры Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, государственное учреждение культуры «Буда-Кошелевская центральная районная библиотека».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Конкурс посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится в целях сохранения исторической памяти, осмысления опыта и уроков Великой Отечественной войны, воспитания уважения к истории у молодого поколения.

Задачи конкурса:

активизация работы по духовно-нравственному, гражданско- патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию населения;

формирование ценностного отношения населения к историко- культурному наследию белорусского народа;

стимулирование социальной активности молодежи, поддержка творческих инициатив, создание оптимальных условий для творческого развития и самореализации населения.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

В конкурсе могут принимать участие все желающие пишущие на русском или белорусском языках в возрасте от 10 лет. Не допускается участие профессиональных писателей.

Допускается представление соавторских работ. В этом случае в заявке необходимо указывать контактные данные всех соавторов произведения (не более 2 человек).

Организационный комитет (далее — оргкомитет), в составе согласно приложению 1, принимает к рассмотрению только ранее не издававшиеся литературные произведения. Публикацией считается обнародование в любом виде, включая размещение в интернете.

Предоставляемая на конкурс творческая работа должна быть написана на русском или белорусском языке. Произведения принимаются нарочно (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строками 1,5). На титульном листе конкурсной работы указывается: фамилия, имя, отчество автора (авторов), название произведения, жанр и номинация.

К конкурсу не допускаются произведения, текст которых нарушает законы Республики Беларусь, а также содержащие нецензурную лексику.

Оргкомитет не рецензирует присланные произведения. Оргкомитет также не вступает с авторами в дискуссию относительно предоставленных на конкурс работ.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурс проводится в следующих номинациях:

«Мой край не обошла война!» — конкурсная работа должна содержать истории населенных пунктов Буда-Кошелевского района, пострадавших (либо принявших участие в боевых действиях) в годы Великой Отечественной войны;

«Подвиг ровесника» — в данной номинации принимают участие дети и молодежь Буда-Кошелевского района, конкурсная работа должна содержать истории жизни и подвига молодых людей в годы Великой Отечественной войны;

«Маленький подвиг — Великая Победа» — конкурсная работа должна содержать истории участников Великой Отечественной войны (о солдате, партизане, работников тыла и др.) уроженцев Буда- Кошелевского района.

Работы на конкурс представляются в следующих жанрах и формах литературного творчества:

поэзия — стихотворение, стихотворение в прозе;

проза — рассказ, новелла, короткая повесть;

публицистика — эссе, очерк.

Проза, публицистика — не более 3 страниц. Стихи — не более 2 произведений.

Конкурс проводится в период с 2 по 30 апреля 2025 года включительно. Заявка подписывается автором (авторами) и посылается до 15 апреля 2025 года на электронную почту crb.ib@buda-koshelevo.gov.by по форме приложения 2. Тема письма — «Литературный конкурс», телефоны для справок: (802336) 7-73-57, 7-73-95.

Заявка рассматривается как:

согласие с правилами проведения конкурса;

принятие автором всех условий данного конкурсного положения;

согласие автора на безоплатную публикацию конкурсной работы и печатном или электронном виде в сборнике (на усмотрение оргкомитета конкурса).

Конкурсные работы принимаются до 30 апреля 2025 года по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина В.И., д. 19 в государственное учреждение культуры «Буда-Кошелевская центральная районная библиотека».

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Жюри, в составе согласно приложению 3, рассматривает представленные работы и подводит итоги конкурса. Решение жюри является окончательным, оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. По итогам конкурса, победители в каждой номинации награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени.

Приложение 1

к Положению о районном

литературном конкурсе

«Вдохновленные сердца.

Победа, запечатленная в историях!» в 2025 году

Состав организационного комитета при подготовке и проведении районного литературного конкурса «Вдохновленные сердца. Победа, запечатленная в историях!»:

Анна Владимировна Матузко — заведующий сектором культуры Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета;

Кристина Валерьевна Афанасенко — специалист по обеспечению основной деятельности сектора культуры Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета;

Ольга Николаевна Попкова — заместитель директора государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевская центральная районная библиотека»;

Раиса Захидовна Евсеенко — методист государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевская центральная районная библиотека».

Приложение 2

к Положению о районном

литературном конкурсе

«Вдохновленные сердца.

Победа, запечатленная в историях!» в 2025 году

ЗАЯВКА

на участие в районном литературном конкурсе «Вдохновлённые сердца. Победа, запечатленная в историях!»

Фамилия, имя, отчество_____________________________________

Возраст участника Номинация________________________________

Название конкурсной работы_________________________________

Приложение 3

к Положению о районном

литературном конкурсе

«Вдохновленные сердца.

Победа, запечатленная в историях!» в 2025 году

СОСТАВ ЖЮРИ районного литературного конкурса «Вдохновленные сердца. Победа, запечатленная в историях!»: