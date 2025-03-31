Председатель облисполкома Иван Крупко представил местной вертикали власти нового заместителя Ксению Пантюхову, а также управляющего делами облисполкома Алексея Васюченко, вручил им служебные удостоверения:

«Уверен, что ваш богатый трудовой и управленческий опыт позволит профессионально выполнять свои обязанности и поставленные задачи во благо нашей Гомельщины и родной Беларуси».

Андрея Конюшко и Елену Кличковскую, ранее занимавших данные должности, губернатор поблагодарил за значительный вклад в социально-экономическое развитие области и вручил им Почетные грамоты облисполкома.

Глава региона представил также нового главу администрации Новобелицкого района Гомеля Сергея Янковича, вручил ему служебное удостоверение.

Гомельщина официально