Уважаемые рыболовы-любители напоминаем, что согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства с 20 марта по 18 мая в Гомельской области установлен запрет на вылов всех видов рыб. Любительское рыболовство разрешается только в светлое время суток с берега с одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной или естественной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком размером не более 10 мм.

Обращаем особое внимание, что лов рыбы в этот период осуществляется только с берега. В правилах определено, что «берег – часть суши, непосредственно примыкающая к водному объекту». Весной при высоких уровнях воды берег будет в одном месте, в летний же период, когда уровень воды падает, – в другом месте. Любые сооружения, расположенные в воде, над водной гладью на удалении от берега, являются местами, откуда любительское рыболовство в этот период запрещено.

Использование в период запрета любых других орудий и способов лова является нарушением правил. Также запрещается использование гражданами маломерных судов и судов с двигателями.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ