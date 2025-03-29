Родился в 1987 году в городе Гомеле. Окончил Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж, Белорусский государственный аграрный технический университет.

Трудовую деятельность начинал в 2007 году главным инженером коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Хойникское». С 2011-го по 2018-й работал инженером открытого акционерного общества «Знамя Родины», д. Черетянка Гомельского района, охранником общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в городе Мозыре, инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка ОАО «Хойникский Агросервис».

В период времени с 2019-го по 2023 год – главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома, заведующий машинным двором филиала ОАО «Гомельский химический завод» «Морозовичи-Агро», заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро».

24 марта текущего года назначен директором филиала открытого акционерного общества «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро».