Участие в конкурсе приняли ребята со всего района в возрасте от 7 до 17 лет. Конкурсанты соревновались за право быть первыми в номинациях: «Театральное творчество», «Хореографическое творчество», «Вокальное творчество», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Художественное чтение», «Презентация» и «Гран-при за лучший творческий номер».



По итогам конкурса в номинации «Хореографическое творчество» первое и второе места завоевали театральные кружки Рогинского ЦНТ – «Карамельки» и «Веселые ребята».

В номинации «Театральное творчество» первое место занял детский драматический кружок Губичского СДК, второе – любительское объединение «Клуб любителей игры» Уваровичского ГДК, третье место досталось театральному кружку Старобудского СДК.

Первое место в номинации «Презентация» разделили любительские объединения «Поиграй-ка» Краснознаменского СДК и «Юный краевед-турист» Губичского СДК.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» первыми стали участники кружка «Сундучок идей» Рогинского ЦНТ и София Юрченко из Октябрьского СДК. Дипломами за вторые места награждены участники кружка «Мир творчества» Буда-Люшевского СК и Милана Чура из Чеботовичского ЦНТ. Третьими стали участники кружка «Бумажная фантазия» Кривского СДК и Диана Иванчикова из Бацунского СДК.

В номинации «Изобразительное искусство» победу одержали Есения Булавко из Губичского дома ремесел и Павел Заколодный из Шарибовского СК. Второе место заняли представительницы Коммунаровского ДК – Доминика Сычева и Станислава Епенкова, а также Анастасия Ионан из Печинского СДК, третье место у Валерии Сотниковой из Краснознаменского СДК.

Два первых места в номинации «Художественное чтение» завоевали Ксения Саплицкая из Буда-Кошелевского ЦРДК и Диана Малынова из Краснознаменского СДК. На втором месте – Виктория Сидоренко из Губичского СДК, Арина Тодорева из Буда-Кошелевского ЦРДК и Павел Мельников из Краснознаменского СДК. Третьими стали участники любительского объединения «В гостях у сказки» Уваровичского ГДК и два представителя Губичского СДК – Евгения Давыдова и Ольга Панкевич.

В номинации «Вокальное творчество» победу одержали представители Буда-Кошелевского ЦРДК – ансамбли «ГолосОК» и «Песенка», а также Виолетта Сильченко и Родион Бобиков. Второе место заняли Кристина и Ксения Хадаевы из Октябрьского СДК и четыре представителя Буда-Кошелевского ЦРДК – Анна Демьяненко, Василина Сильченко, Яна Халецкая и ансамбль «ГолосОК». Третье место у Киры Жабиной из Губичского СДК, Валерии Сотниковой из Краснознаменского СДК и Николая Демиденко из Уваровичского ГДК.

Главным призом районного смотра-конкурса «В мире творчества» награждена Ульяна Токарь, представительница Рогинского ЦНТ.

