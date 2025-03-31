На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» с 28 марта размещена новая административная процедура, органом-регулятором которой является Министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

Так, стала доступна процедура 200.2.39 «Выдача справки о размере (неполучении) пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста».

Административная процедура доступна для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи, ID-карты или уникального идентификатора).