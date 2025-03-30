С начала года в области зафиксировано 546 пожаров в природных экосистемах: 485 случаев горения травы и кустарников на площади свыше 176 гектаров, 46 лесных пожаров на площади свыше 84 гектаров и 15 торфяных пожаров на площади свыше 5,7 гектара.

Спасатели напоминают, что выжигание сухой растительности на корню на придомовой территории, дачных земельных участках запрещено. Правилами не допускается также разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев, использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Будьте осторожны и берегите себя!

Гомельщина официально