В стабфондах с запасом. А на прилавках?

Важно в первую очередь обеспечить картофелем внутренний рынок: его запасов хватит до нового урожая

Постановлением Совета Министров №171 от 25 марта 2025 года введено лицензирование вывоза картофеля. Поставки за пределы Беларуси будут осуществляться по разовым лицензиям, которые выдаст МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом. По сообщению пресс‑службы Правительства, лицензирование позволит обеспечить контроль запасов, а также экспортных потоков картофеля в связи с растущим спросом и высокой ценой на него за пределами Республики Беларусь. Отмечается, что это временная мера. Срок действия ограничения — три месяца. Такой подход не новый. Аналогичное лицензирование вводилось в декабре прошлого года сроком на три месяца. Сейчас его продлили на такой же период. Почему необходимо лицензирование и какова в целом ситуация с картофелем в стране?

Начнем со второго вопроса. Картофеля в Беларуси из года в год производится с избытком. В прошлом году во всех категориях хозяйств получили 3 миллиона 110 тысяч тонн. Традиционно львиная доля приходится на личные подсобные хозяйства — 2 миллиона 352 тысячи. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах — 758 тысяч тонн. Исходя из статистики среднего потребления на душу населения в 162 килограмма, стране на год требуется около 1,5 миллиона тонн. Это значит, что мы производим в два с лишним раза больше, чем съедаем.

Жители сельской местности и часть дачников используют картофель, который выращивают сами. Многие владельцы усадебных домов в городах и поселках, у которых есть погреба и подвалы, запасаются им с осени. То есть торговле требуется небольшая часть от выращенного урожая. С этой целью создаются стабилизационные фонды, исходя из среднего многолетнего опыта их использования.

На межсезонный период 2024 — 2025 годов в стабфонды было заложено 46 910 тонн картофеля — 6 процентов от произведенного в сельскохозяйственных организациях, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. По информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сейчас в стабфондах 17 тысяч тонн картофеля. Такого количества хватит до конца межсезонного периода.

Но большие запасы второго хлеба еще не означают, что с его реализацией не бывает проблем. Как сообщили в МАРТ, министерством во взаимодействии с облисполкомами, Минским городским, районными исполнительными комитетами проверяется соблюдение законодательства о торговле и защите прав потребителей при реализации картофеля.

C 18 по 24 марта проверены 219 объектов торговли. Картофель отсутствовал в четырех из них: не выполнены заявки поставщиком. В 4 процентах магазинов к реализации предлагался картофель, не соответствующий требованиям законодательства (следы гнили, трещины и механические повреждения на клубнях, позеленевший). Товар, не соответствующий требованиям, изъят из реализации.

А теперь обратимся к экспорту картофеля. Как было сказано выше, мы потребляем в два с лишним раза меньше картофеля, чем производим. Значит, остается большой запас для поставок на внешний рынок. Почему же возникает необходимость лицензировать экспорт этого продукта?

Вспомнилось выступление на недавнем семинаре в РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси» начальника отдела потребительского рынка управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяны Краснюк. Она заявила, что в России цены на нашу плодоовощную продукцию выше, чем в Беларуси. Поэтому понятно стремление отечественных производителей направить ее туда. Но задача государства — в первую очередь обеспечить потребности внутреннего рынка. Поэтому было введено лицензирование.

Кое‑кто называет такой подход запретом экспорта. Но это просто контроль за ресурсами. При согласовании с заинтересованными организациями МАРТ оперативно выдает разрешение на вывоз за рубеж плодоовощной продукции. Выходит, экспорт идет, но под контролем государства.

Это подтвердили и в Минсельхозпроде. Потенциальные экспортеры для получения лицензии на вывоз картофеля сначала обращаются в областные (Минский городской) исполнительные комитеты. Если нет оснований для отказа, в Министерство сельского хозяйства и продовольствия направляется запрос о согласовании вывоза картофеля. Там анализируются потребности торговли и запасы картофеля. Если есть свободные ресурсы, экспорт согласовывается. МАРТ выдает лицензию.

Сейчас сельчане готовятся к посадке картофеля под новый урожай. В этом году в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах планируется собрать 780 тысяч тонн второго хлеба — на 22 тысячи больше, чем в 2024‑м. Это позволит обеспечить в полном объеме потребности внутреннего рынка и иметь свободные ресурсы для реализации на экспорт.

sb.by