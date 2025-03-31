Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта подписал указ №130, которым отдельные указы главы государства приводятся в соответствие с Кодексом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и законом «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации», вступившими в силу в 2024 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Предусматривается изменение 13 указов Президента. В частности, исключаются нормы, содержащиеся в кодексе и законе, уточняется терминология, отдельные акты признаются утратившими силу.