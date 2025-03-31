Логотип (символ) 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне утвержден, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Логотип авторов Максима Шнипа и Кристины Почебут победил в конкурсе, объявленном Министерством культуры Беларуси.

Логотип (символ) может быть использован при проведении социальных информационных и иных кампаний, приуроченных к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, путем размещения в средствах массовой информации, на объектах наружной рекламы, в интернете на официальных сайтах госорганов и организаций, иных интернет-ресурсах, а также иными способами, не запрещенными законодательством и предусмотренными договором неисключительной открытой лицензии, размещенным на сайте Министерства культуры.