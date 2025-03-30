Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сведения Центрального телевидения Китая.

Сообщается, что, согласно данным Государственного административного совета Мьянмы, количество погибших при землетрясении превысило 1,7 тыс. Уточняется, что еще 3,4 тыс. человек были травмированы, около 300 граждан числятся пропавшими без вести.

Мощное землетрясение на территории Мьянмы произошло 28 марта. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2.

belta.by