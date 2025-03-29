Что такое субсидируемые рабочие места, и кто может на них претендовать, разъяснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Зарплату трудоустроенных на субсидируемые рабочие места частично (или полностью) компенсирует государство. На такие места могут претендовать различные категории граждан, включая учащуюся молодежь, выпускников учебных заведений, а также безработных, прошедших подготовку или переподготовку по образовательным программам службы занятости. Также на субсидируемые рабочие места могут рассчитывать лица, не работавшие 12 и более месяцев по причинам, связанным с уходом за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом до 18 лет, ребенком, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, а также по причине прохождения срочной военной службы или альтернативной службы. Кроме того, право на участие имеют люди с инвалидностью и лица, освобожденные из мест лишения свободы.

Пресс-служба также объяснила механизм работы: «Наниматель размещает вакансию на портале службы занятости. Затем он обращается в службу для подбора подходящих кандидатов. Служба занятости направляет отобранных кандидатов на собеседование для дальнейшего трудоустройства. Наниматель принимает решение о приеме на работу и заключает договор на компенсацию затрат. Служба занятости затем осуществляет компенсацию расходов на оплату труда».

Размер компенсации зависит от фактически отработанного времени и может составлять до Br726 (что соответствует размеру минимальной заработной платы). Дополнительно экономия на найме обеспечивается за счет компенсации обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения, начисленных на компенсируемую часть заработной платы.