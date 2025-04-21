Министерством образования проведена работа по оптимизации сроков получения высшего образования для выпускников со средним специальным образованием.

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 3 декабря 2024 г. №178 были внесены изменения в Перечень специальностей среднего специального образования, соответствующих специальностям образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной программы высшего образования, для получения высшего образования в сокращенный срок. Также внесены изменения в учебно-программную документацию образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего специального образования, в результате которых обеспечено сокращение срока обучения в заочной форме получения образования:

49 специальностей (42 процента от общего количества) до 3 лет в заочной форме обучения;

26 специальностей (22 процента от общего количества) до 3,5 лет в заочной форме обучения.

В связи с тем, что сокращение сроков получения высшего образования для выпускников со средним специальным образованием связано с устранением дублирования содержания по родственным специальностям высшего и среднего специального образования, изменился перечень специальностей среднего специального образования, соответствующих специальностям высшего образования при интеграции образовательных программ.

При этом абитуриенты, которые поступают для получения общего высшего и специального высшего образования в сокращенный срок, сдают два профильных испытания, перечень и форма проведения которых определяются порядком приема в учреждение высшего образования, по учебным предметам учебного плана по специальности среднего специального образования, которая соответствует специальности высшего образования.

В целях расширения возможности для поступления в учреждения высшего образования, в том числе на выбранную специальность в заочной форме получения высшего образования полного срока обучения, рекомендуем учащимся выпускных курсов и выпускникам со средним специальным образованием 2025 года пройти централизованное тестирование (далее – ЦТ) в установленном порядке. Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ проводится ежегодно с 9 по 22 апреля в одном из учреждений образования, определенных Министерством образования пунктами регистрации для прохождения ЦТ, после внесения платы за прием и оформление документов для участия абитуриента в ЦТ.