Бесплатные консультации, приуроченные ко Дню памяти о чернобыльской катастрофе, проведут адвокаты Беларуси, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС, потерпевшие и члены их семей смогут бесплатно получить устные консультации адвокатов по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

В первой половине дня 25 апреля акцию проведут адвокаты Минской городской коллегии, а также Гродненской, Гомельской и Минской областных коллегий. Адвокаты Брестской, Могилевской, Витебской областных коллегий проконсультируют бесплатно эту категорию граждан 26 апреля в первой половине дня.

Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещена на сайтах территориальных коллегий адвокатов.