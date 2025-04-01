Алкоголизм — это хроническое заболевание, которое затрагивает и разрушает все сферы жизни человека, влияет не только на психику пьющего человека, но и на весь организм в целом.

Среди «простых» людей укрепилась удивительная вера, что алкоголизм — это удел бомжей и опустившихся личностей, хотя бытовое пьянство в различных стадиях распространено практически на все социальные слои. Даже при самых явных признаках запущенного алкоголизма его принято не осознавать и ограничивать: пьют в компаниях и в одиночку, прячут спиртное от семьи, скрывают запои под благовидными предлогами. Стрессы и неуверенность в себе провоцируют «расслабиться», но это несет за собой лишь новый виток проблем — физических и нравственных.

Ни для кого не секрет, что определенные жизненные ситуации могут способствовать либо препятствовать началу употребления алкоголя.

Факторы риска развития алкоголизма:

проблемы с психическим или физическим здоровьем;

дети, рожденные и воспитанные родителями-алкоголиками;

общение с людьми, регулярно употребляющими алкоголь, и отсутствие устойчивости к давлению сверстников;

личностные качества (низкий интеллект, низкая самооценка, переменчивость настроения, неуверенность в себе и т.д.);

раннее начало половой жизни;

частые конфликты в семье, низкий уровень доходов в семье;

проблемы при общении с родственниками, сверстниками.

Факторы защиты от алкоголизма:

благополучие в семье, сплоченность членов семьи, хорошее воспитание, отсутствие конфликтов в семье;

высокий уровень интеллекта, физическое и психическое здоровье, устойчивость к стрессам;

хороший уровень достатка;

регулярное медицинское наблюдение;

соблюдение общественных норм.

Профилактика алкоголизма имеет перед собой цель усилить факторы защиты и по возможности убрать факторы риска. В процессе жизни на человека воздействуют и те, и другие факторы. И чем больше факторов риска, тем больше шанс стать алкоголиком.

Помните: алкоголизм легче предупредить, чем лечить.

Старший участковый инспектор ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Евгений Шумилов