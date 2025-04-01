Апрель в Беларуси объявлен месяцем делового туризма, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

В этот период будут проводиться мероприятия, которые продемонстрируют возможности делового туризма. В 2025 году в XXIII Республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь» добавлена новая номинация «Объект делового туризма года». Заявки принимаются до 30 сентября.

«Беларусь — не только красивая страна с богатой историей и культурой, но и перспективная площадка для развития бизнеса», — рассказали в Национальном агентстве.

В числе преимуществ — удобное расположение и транспортная доступность, современная инфраструктура. Представлен широкий выбор конференц-залов, выставочных центров и отелей, оснащенных всем необходимым для проведения мероприятий любого масштаба. Беларусь предлагает конкурентоспособные цены на проживание, питание и организацию мероприятий, что делает ее привлекательным выбором для компаний, стремящихся оптимизировать свои расходы.

После насыщенного рабочего дня участники мероприятий могут насладиться богатой культурой, живописной природой и гостеприимством Беларуси. Туристические информационные центры и специализированные компании предлагают полный спектр услуг по организации деловых мероприятий, включая бронирование отелей, трансфер, организацию экскурсий и другие услуги.