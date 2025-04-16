Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, развитию и благоустройству населенных пунктов районного Совета депутатов, депутат районного Совета депутатов Артем Гришай принял участие в международном телемосте на тему: «Местное самоуправление как институт политической системы: отечественный и зарубежный опыт».

Мероприятие прошло на базе Добрушского райисполкома, в нем приняли участие Советы депутатов Гомельской и Воронежской областей.

Виртуальная встреча российских и белорусских коллег состоялась в преддверии подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов и Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» на XII Форуме регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде в июне 2025 года на тему «Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».