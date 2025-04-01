С 1 июля 2025 г. субъекты хозяйствования должны пользоваться кассовыми суммирующими аппаратами (КСА) и программными кассами, которые соответствуют новым требованиям*.

Министерство по налогам и сборам напоминает, что работы, связанные с заменой (обновлением) кассового оборудования, следует завершить заблаговременно — не позднее 1 апреля 2025 г.

Для замены (доработки под новые требования) кассового оборудования субъектам хозяйствования необходимо:

1. Определить:

• вид деятельности, который осуществляется с использованием кассового оборудования;

• осуществляется ли реализация товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками и (или) средствами идентификации;

• осуществляется ли торговля в объектах с торговой площадью 200 кв. м и более.

2. Установить, какая модель кассового оборудования используется в настоящее время.

3. Проверить по соответствующим перечням на сайте Министерства по налогам и сборам:

• возможна ли доработка данной модели кассового суммирующего аппарата до соответствия новым требованиям;

• соответствует ли используемая программная касса новым требованиям.

В случае если кассовое оборудование не может быть доработано, необходимо приобрести другие модели (модификации) кассового аппарата или программной кассы.

Сроки перехода на новое кассовое оборудование переноситься не будут.

С 1 июля 2025 г. за использование кассового оборудования, не соответствующего новым требованиям, будет применяться административная ответственность, предусмотренная статьей 13.15 КоАП (штраф в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 100 базовых величин, на юридическое лицо — до 200 базовых величин).

*Требования к кассовому оборудованию определены:

постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. №29/99 «О требованиях к кассовым суммирующим аппаратам, в том числе совмещенным с таксометрами, билетопечатающим машинам»;

постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 марта 2018 г. №10 «О требованиях к программной кассовой системе, программной кассе, оператору программной кассовой системы и о работе комиссии по оценке на соответствие предъявляемым требованиям» (в ред. постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 декабря 2022 г. №41 и от 15 марта 2024 г. №8).

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