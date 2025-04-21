К выходным в Беларуси похолодает. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Апрель продолжает радовать белорусов летним теплом. В результате аномально высоких температур воздуха, отмечавшихся на прошлой неделе, во многих городах Беларуси были побиты температурные рекорды дня, а на некоторых станциях — абсолютные месячные рекорды. Завтрашний день, вероятнее, не станет исключением, ведь 22 апреля на середину дня воздух прогреется до 23-29 градусов», — рассказали в Белгидромете.

В последующие дни 23-24 апреля под покровом фронтальной облачности показания термометров немного понизятся и станут колебаться от 15-16 до 25-28 градусов тепла.

«Вместе с тем без осадков не обойдется. Атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы обусловят дожди кратковременного характера, которые распределятся неравномерно и при активном развитии атмосферных процессов будут сопровождаться грозами», — отметили синоптики.

22 апреля ночью преимущественно будет без осадков, днем местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 8-14, местами плюс 4-7, максимальная днем — 23-29 градусов тепла. Во вторникночью преимущественно будет без осадков, днем местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 8-14, местами плюс 4-7, максимальная днем — 23-29 градусов тепла.

В среду 23 апреля на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 7-14, максимальная днем — от плюс 16 по северо-западу до плюс 28 градусов по юго-востоку.

В четверг 24 апреля местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 5-11, по юго-востоку до плюс 14 градусов, максимальная днем — плюс 15-22, по югу до 25 градусов тепла. В четвергместами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 5-11, по юго-востоку до плюс 14 градусов, максимальная днем — плюс 15-22, по югу до 25 градусов тепла.

«К концу рабочей недели сезон положительной температурной аномалии завершится. Так, 25 апреля на север республики прорвутся атмосферные фронты, несущие кратковременные грозовые дожди и похолодание, в результате чего температурный фон станет постепенно понижаться и приблизится к климатической норме», — отметили в Белгидромете.

Влияние атмосферных фронтов 26-27 апреля начнет ослабевать. «С ростом атмосферного давления осадки станут менее интенсивными и примут локальный характер. Вместе с тем адвекция холода усилится, температурный фон уже понизится повсеместно, а осадки станут отмечаться в смешанной фазе. В ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы», — прогнозируют синоптики.

В пятницу 25 апреля ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 4 по северу до плюс 12 по юго-востоку, максимальная днем от плюс 11 по северу до плюс 23 градусов по юго-востоку.

В субботу 26 апреля ночью на большей части территории осадки (дождь, мокрый снег), днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 1 по северу до плюс 9 по юго-востоку, максимальная днем — 7 — 13 градусов со знаком плюс.

В воскресенье 27 апреля будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью — минус 2 — плюс 3, местами до минус 5, максимальная днем — 7-14 градусов тепла.