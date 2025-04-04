Несмотря на более чем 30 лет трудового стажа, жительнице Бреста отказали в назначении пенсии. Разобраться в ситуации помогла правовой инспектор труда Брестской областной организации профсоюза банковских и финансовых работников Светлана Тарасевич.

– Мне отказано в назначении пенсии, хотя стаж у меня вместе с учебой и декретным отпуском более 30 лет. Отказ объяснили отсутствием страхового стажа. Может это связано с тем, что нет записей в трудовой книжке о работе по договорам подряда? – поинтересовалась брестчанка.

Светлана Тарасевич пояснила, что согласно Закону «О пенсионном обеспечении» в стаж для назначения пенсии входят периоды официальной работы, подтвержденные записями в трудовой книжке, и работа по гражданско-правовым договорам (договорам подряда). Последние регулируются не Трудовым, а Гражданским кодексом, поэтому в трудовую книжку информация о них не вносится.

Если по договору подряда человек получал меньше минимальной зарплаты, то в страховой стаж этот период могут засчитать не полностью. В таких случаях применяется поправочный коэффициент: среднемесячный доход делится на среднюю минимальную зарплату за этот период. Если коэффициент меньше 1, стаж уменьшается пропорционально.

Таким образом, если человек долгое время работал по договорам подряда с низким доходом, это может сказаться на его пенсии. Чтобы избежать таких ситуаций, важно заранее проверять свой страховой стаж и учитывать правила начисления пенсионных выплат.

Тем не менее, отмечает Светлана Тарасевич, те, у кого не хватает страхового стажа, все равно могут выйти на пенсию на общих основаниях. Для этого требуется общий трудовой стаж не менее 20 лет для женщин (при достижении 60 лет) и 25 лет для мужчин (при достижении 65 лет).

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