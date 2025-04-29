Международные специализированные выставки «Белагро», «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш. Холод. Упак» состоятся в рамках Белорусской агропромышленной недели с 3 по 7 июня и впервые в Минском международном выставочном центре. Там можно будет ознакомиться с передовыми направлениями растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции и разнообразием сельхозтехники, сообщает sb.by со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода.



Данный аграрный форум традиционно собирает не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров. Так, в 2024 году участие в выставке приняли 490 компаний из 11 государств — Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, Монголии, Германии, Китая, Пакистана, Турции, Вьетнама и Палестины. Экспозиция продемонстрировала свыше 300 единиц техники, используемой во всех отраслях сельского хозяйства, а количество посетителей выставки превысило 85 тыс.

«Всех, кто как-либо соприкасается с сельским хозяйством, интересует, что нового появляется на рынке и над чем работают инженеры-машиностроители, какие новые технологии применяются уже сегодня, а чего ждать завтра, какую воплощенную идею можно увидеть в новой сельхозтехнике. На все эти вопросы можно найти ответ, посетив «Белагрo», — подчеркнули организаторы.

На выставке этого года будут широко представлены удобрения и средства защиты растений, техника для их внесения и уборки зерновых и заготовки кормов, машины для мелиоративных работ, возделывания и уборки картофеля, сахарной свеклы и прочих овощей. Отмечается, что сельскохозяйственная продукция, машины и оборудование продемонстрируют в технологической цепочке с современными энергосберегающими технологиями всех отраслей, связанными как с производством продукции, так и с ее переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией.

Экспозиция выставки «Белферма» покажет последние достижения в сфере животноводства — кормушки для животных и оборудование для их содержания, клеточное оборудование и инкубаторы, автоматизированные установки для молочно-товарных ферм. На выставке также можно будет познакомиться с автоматизированной системой управления стадом, доильными установками разных модификаций, молокоохладительными установками, как стационарными, так и передвижными — для работы на пастбищах. Здесь презентуют новые корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, новые технологии в биоэнергетике, в том числе энергетическое оборудование и его программное обеспечение.

Ежегодно большой интерес как у специалистов, так и у гостей выставки вызывает посещение «Рыбацкой деревни» «Белводхоза». Не обманут ожидания посетителей организаторы и на этот раз. Не останется без внимания участников и «Торговый городок», который представит собой своеобразную выставку достижений пищевой промышленности и ярмарку-продажу продуктов питания.

В выставочном павильоне будут экспонированы современное оборудование и материалы для переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь разместятся экспозиции выставок «Продмаш. Холод. Упак», презентующей оборудование для предприятий пищевой промышленности, «Белагро», выставляющей оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции, и «Белпродукт. Пищевая индустрия», демонстрирующей продукты питания.

Также уточняется, что около 150 белорусских производителей представят широкий ассортимент продуктов питания: на полках будут колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, изделия из мяса птицы, молочная продукция, консервы, бакалея, детское и диетическое питание, хлебобулочные изделия и многое другое. Предприятия пищепрома порадуют посетителей выставки дегустациями. Отдельную экспозицию на открытой площадке сформируют производители овощной продукции. Посетители выставки получат возможность не только познакомиться с новыми сортами овощей, выращенными в нашей стране, но и приобрести их.

«Из года в год «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. Широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов с точки зрения экологической и экономической эффективности, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства можно будет обсудить на тематических конференциях и семинарах», — добавили в оргкомитете.

В дни выставки пройдут всенародный дегустационный конкурс «Чемпион вкуса», конкурсы на лучшую племенную корову и лучшую племенную лошадь, выберут и лучшего пахаря. В программе также выставка сельскохозяйственных животных и демонстрационные показы техники.

Организаторы резюмировали: по традиции акцент «Белагро» — на инновациях, 2025 год исключением не станет. Наряду с традиционными экспонатами будут продемонстрированы инновационные продукты, передовые решения и технологии.

sb.by