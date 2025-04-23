Пенсионерам в Беларуси с 1 мая предоставят скидку 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Такой возможностью граждане смогут воспользоваться по 31 октября в период сезонных сельскохозяйственных работ. Это предусмотрено указом Президента от 29 апреля 2011 года №176 «О государственной поддержке пенсионеров».

Для приобретения проездного документа (билета) со скидкой необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Также его надо иметь при себе во время поездки.

В БЖД обратили внимание, что льгота не действует при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Льготные проездные документы пенсионеры по возрасту могут оформить в билетных кассах, а также на интернет-сайте БЖД с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и через терминалы самообслуживания.