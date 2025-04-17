Стало известно, как в Беларуси будут отдыхать на Радуницу и майские праздники

Белорусов в мае ожидают продолжительные выходные. Так, стало известно, как в Беларуси будут отдыхать на Радуницу и майские праздники.

Так, большие выходные в мае 2025 года получатся за счет нескольких праздничных дней: Радуницы, 1 Мая и 9 Мая.

В 2025 году Радуница выпадает на 29 апреля. Совмин утвердил производственный календарь, согласно которому, рабочий понедельник перед Радуницей белорусы отработают заранее. В итоге суббота, 26 апреля, у многих белорусов будет рабочей. Но зато потом понедельник, 28 апреля, будет выходным. Таким образом у белорусов получатся большие выходные с воскресенья по вторник включительно.

Потом среда, 30 апреля, в Беларуси снова будет рабочим днем, но уже в четверг, 1 мая, белорусы отдохнут, отмечая День труда. А на работу нужно будет вернуться в пятницу, 2 мая.

Выходные 3 и 4 мая для белорусов будут обычными выходными субботой и воскресеньем.

Следующие выходные в Беларуси вновь будут длинными. Так как День Победы 9 мая приходится на пятницу. И ещё одни майские праздники в Беларуси будут с 9 по 11 мая включительно.