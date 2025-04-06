Прямую трансляцию богослужения на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля по календарю православной конфессии покажет телеканал «Беларусь 3».

В преддверии трансляции в 8:50 в эфире «Беларусь 1» митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси обратится к верующим со Словом на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

В 10:00 на телеканале «Беларусь 3» начнется прямая трансляция праздничного служения из столичного храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Возглавит богослужение митрополит Вениамин.