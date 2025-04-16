Об изменениях, которые коснутся санаторно-курортного лечения взрослых и детей, рассказывает ведущий специалист представительства «Гомельское областное управление РЦ по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения» по Буда-Кошелевскому району Наталья Гапоник:

– Назвать изменения значительными нельзя, но некоторые новшества, связанные с бесплатными путевками в санаторий, а также с сопровождением на лечение детей взрослыми, важны для граждан, которые могут претендовать на такие льготы. Указом №104 от 11.03.2025 внесены изменения в Указ №542 от 28.08.2006 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» и утвержденное им Положение о порядке направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление (далее – Положение).

Кто имеет право на бесплатную путевку раз в два года

Перечень лиц, имеющих право на бесплатную путевку в санаторий 1 раз в 2 года, скорректирован: добавилась новая категория граждан, а некоторые категории расширены и уточнены.

Итак, с 1 мая 2025 г. 1 раз в 2 года смогут получить путевки в санаторий:

1) неработающие бывшие узники, в т.ч. несовершеннолетние, фашистских концлагерей, тюрем, гетто, а также бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны (новая категория льготников);

2) неработающие военнослужащие, граждане, проходившие альтернативную службу, лица начальствующего и рядового состава, уволенные со службы по болезни с исключением с воинского учета;

3) неработающие ветераны боевых действий в других государствах (в прежней редакции Положения – неработающие граждане из числа получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий):

– военнослужащие, военнообязанные, призывавшиеся на военные сборы, сотрудники ОВД и органов госбезопасности, направлявшиеся в Афганистан или в другие государства либо проходившие службу в Вооруженных Силах СССР в союзных республиках, и принимавшие участие в боевых действиях в этих государствах;

– военнослужащие автомобильных батальонов, доставлявшие грузы в период боевых действий в Афганистане;

– военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в Афганистан из СССР;

4) неработающие пенсионеры – родители или не вступившие в новый брак супруги (в прежней редакции Положения указаны лишь родители):

– военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава ОВД, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания (далее – вред здоровью), полученных в годы Великой Отечественной войны;

– военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава ОВД, погибших (умерших) при исполнении воинского или служебного долга в Афганистане или в других государствах либо в республиках СССР, где велись боевые действия, а также умерших вследствие вреда здоровью, полученного в период боевых действий, кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, из-за алкогольного опьянения, потребления наркотиков и т.п., членовредительства или самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства;

– военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, погибших (умерших) вследствие вреда здоровью, полученного при защите Отечества или исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо заболевания, непосредственно связанного со спецификой службы, по перечню таких заболеваний, определяемому Правительством, кроме случаев, аналогичных приведенным в предыдущем абзаце;

5) неработающие инвалиды I и II группы. Исключение – неработающие граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды I и II группы вследствие катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий, которые имеют право на бесплатную путевку без привязки к сроку ее получения.

Новшества по путевкам для взрослых, сопровождающих детей

В официальном комментарии к Указу №104 поясняется, что внесенные в Положение изменения исключают при выделении за счет бюджетных средств путевки в санаторий ребенку вместе с родителем неоднозначные трактовки права получить ее в текущем году повторно в нескольких местах (работы и жительства), а также регулируют вопросы передачи полученной и оплаченной путевки другому лицу.

Так, согласно Положению, путевки за счет бюджета выдаются неработающему родителю, который направляется на совместное лечение в санатории с ребенком (детьми). В новой редакции эта норма дополнена исключением: бесплатная путевка не полагается родителю, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Кроме того, с 1 мая 2025 г. в Положении появляется норма о том, что путевки на совместное с детьми санаторно-курортное лечение, оздоровление выдаются родителям по месту выделения и выдачи путевок детям, что как раз и призвано исключить возможность повторной реализации данного права в течение года.

В Положении расширены и конкретизированы нормы о сопровождении ребенка в санаторий не родителем, а другим лицом. Так, в нынешней редакции Положения сказано только, что по заявлению родителя оплаченная им путевка на совместное с ребенком лечение в санатории может быть выделена и выдана любому дееспособному лицу, которое имеет право на такое лечение. В новой редакции такое третье лицо, которое будет отдыхать в санатории вместе с ребенком, получает путевку по месту ее выделения на основании его письменного заявления и медсправки о состоянии здоровья. При этом будет считаться реализовавшим свое право на санаторно-курортное лечение или оздоровление не только взрослый, которому фактически выдана путевка, но и оплативший ее родитель.

Помимо рассмотренных изменений в Положении оптимизирован перечень документов, которые нужно представлять при обращении за путевкой для детей, – из него исключены некоторые справки.