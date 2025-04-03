Очередной бесчеловечный акт осквернения памяти воинов-освободителей времен Второй мировой войны произошел в Эстонии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули: «Сохранение памяти о героях прошлого — это не только дань уважения, но и основа построения будущего. Уважение к истории — признак силы духа и зрелости общества».

«Остается только спросить, где были бы сейчас и под каким флагом ходили бы эстонские горе-политики, если бы не героический подвиг людей, памятники которым они так бездумно и позорно сносят, и в какое будущее они ведут свою страну?» — задали вопрос в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших Эстонию от нацистской оккупации, на территории Таллинского военного кладбища.