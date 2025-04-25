Для повышения качества предоставляемых услуг и с учетом имеющегося спроса на перевозки пассажиров на Радуницу с 26 по 30 апреля по Беларуси будут курсировать 45 дополнительных поездов во внутриреспубликанском и международном сообщениях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Внутри республики будут курсировать 33 дополнительных поезда по наиболее востребованным в данный период направлениям: Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Гомель, Минск — Могилев, Минск — Пинск и Гомель — Витебск.

В международном сообщении с 26 по 30 апреля во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначено 12 дополнительных поездов для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров по маршрутам: Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург, Брест — Москва.

Всего Белорусской железной дорогой на период апрельских и майских праздников уже назначено более 130 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях.