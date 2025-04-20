Благодатный огонь от Гроба Господня сегодня, в день Светлого Христова Воскресения, доставлен в Свято-Духов кафедральный собор в Минске к началу Божественной литургии, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Синодального отдела Белорусской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь протоиерей Александр Ширитон.

Благодатный огонь был привезен из Иерусалима в московский аэропорт Внуково самолетом. Из Минска была направлена машина с представителями Синодального отдела Белорусской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Вечером в Великую субботу они зажгли лампаду от святыни, которая прибыла в Москву с делегацией Фонда Андрея Первозванного, и доставили на белорусскую землю. Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня сразу после его сошествия.

В минском Свято-Духовом кафедральном соборе зажечь лампады с Благодатным огнем смогли представители епархий и верующие.

Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, ежегодно сходит на Святой земле в Кувуклии — часовне внутри храма Гроба Господня по молитвам Патриарха Иерусалимского и верующих. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Чудо происходит в Великую субботу накануне православной Пасхи. Пламя в первые минуты обладает особыми свойствами — оно не обжигает. Паломники умываются огнем и зажигают свечи, привезенные с собой. По традиции лампады с Благодатным огнем доставляют в разные уголки мира.