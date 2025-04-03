В Беларуси стартовала республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси. Сила единства». Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по работе со школьной молодежью ЦК БРСМ Александра Козловская.

«Акция проходит ежегодно с апреля по сентябрь с целью воспитания и развития у подрастающего поколения и молодежи духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа, уважении к памятникам боевой славы, увековечившим трагические и героические события прошлого», — рассказала Александра Козловская.

По ее словам, традиционно акция включает три основных этапа. До конца августа актив и волонтерские отряды движения БРСМ «Доброе сердце» совместно с религиозными организациями определяют культовые объекты, организовывают и проводят трудовые акции, направленные на их благоустройство и восстановление. Итогом становится проведение мероприятий духовно-нравственной направленности в рамках молодежного проекта «Открытый диалог», а также конференции, чтения, круглые столы и др.

«В завершение восстановления или благоустройства по сложившейся традиции производится оцифровка культового объекта в рамках международного историко-патриотического проекта «Цифровая звезда». Вблизи историко-культурных ценностей Беларуси, культовых сооружений, природных объектов культа, памятных мест боевой и воинской славы, мест массовой гибели гражданского населения — геноцида белорусского народа — устанавливаются стилизованные таблички проекта с QR-кодом, перейдя по которому можно ознакомиться с подробной информацией об этом месте и событиях, которые здесь разворачивались», — отметила Александра Козловская.

«Второй этап предполагает проведение областных (Минского городского) конкурсов-выставок, экспозиций, виртуальных экскурсий, демонстрации видеороликов, рассказывающих о местных святынях и культовых объектах, — подчеркнула Александра Козловская. — Заключительный, республиканский этап акции проходит ежегодно, как правило, 14 октября (Покров Пресвятой Богородицы, День матери) в форме тематической выставки и «Открытого диалога». Для оформления выставки отбираются лучшие материалы из всех регионов страны: работы декоративно-прикладного и изобразительного искусства на духовную тематику, макеты культовых объектов, а также фотографии акции, сборники информационных материалов о культовых объектах, видеоролики».

«Одновременно с проведением этих этапов создаются фотоальбомы, книги с иллюстрациями благоустроенных святынь, а также с историческими справками и небольшими очерками о ходе восстановления данных построек и людях, принимавших посильное участие в акции, разрабатываются экскурсионные маршруты с распространением полиграфических материалов об их истории, ходе их восстановления и людях, принимавших посильное участие в этих работах, создаются книги отзывов и предложений, отображающие качество деятельности волонтерского отряда, отзывы от настоятелей храмов», — дополнила Александра Козловская.

Организаторами акции выступают БРСМ, аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь, религиозные организации Республики Беларусь.