Будакошелевщина присоединилась к областной акции «Квітней, родная Беларусь!»

Мероприятие, посвящённое 39-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, прошло в Узовской школе. Перед высадкой деревьев ликвидаторы и свидетели тех трагических событий Виктор Сапунов и Владимир Варуев поделились воспоминаниями с подрастающим поколением.

Последствия чернобыльской катастрофы сказались на жизни и здоровье людей. Настоящим испытанием стало отселение жителей 30-километровых зон. Практически в одночасье многие люди были вынуждены оставить свои дома, работу и учебу из-за угрозы радиации и начинать все с нуля на новом месте, вспоминая с болью в сердце те места, где родились и выросли. Но эта трагедия, как и многие другие, не сломала людей. А как сказал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко: «Чернобыльский удар, наоборот, сплотил нас, белорусов, в стремлении сохранить этот край и сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени!»

В очередной раз собрались воедино ликвидаторы последствий аварии, педагоги и учащиеся, депутатский корпус, чтобы еще раз подчеркнуть, что свою страну мы будем беречь и развивать и сделаем все, чтобы она стала еще прекраснее. В ходе экологической акции участники высадили 39 плодово-ягодных деревьев на территории школы в дань памяти тем, кто мужественно боролся с последствиями трагедии на Чернобыльской АЭС.

Чернобыльская трагедия – еще одно напоминание о человеческой стойкости и важности сохранения природы для будущих поколений. И спустя десятилетия мы должны извлечь уроки из этого ужасного события, чтобы впредь не допустить подобного. Пройдет несколько лет и высаженные деревья дадут свои первые плоды. Плоды, выращенные в сильной, независимой и любимой Беларуси! А каждое посаженное дерево станет символом жизни и надежды для будущих поколений.

Татьяна ТИТОРЕНКО

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