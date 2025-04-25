Для учащихся гимназии райцентра сотрудники библиотеки провели военно-патриотический квест «80 лет Великой Победе: помним и чтим».



Ребята стали участниками исторического периода Великой Отечественной войны. Им нужно было пройти 3 станции: «Медицинская», «Патриот», «Дойдем до Берлина».

Квест-игра включала в себя физические и интеллектуальные задания, создавая интересную и захватывающую атмосферу. Участники квеста проверили свои знания на литературной и интерактивной станциях, проявили навыки оказания медицинской помощи, примерили на себя образы военных лет, познакомились с буднями солдата и вспомнили песни военных лет.

По итогам квест-игры ребята награждены дипломами и призами. Благодарим всех ребят за активное участие и поздравляем с отличными результатами!