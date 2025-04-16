

Что можно и нельзя делать в Великую среду Страстной седмицы

Великая среда перед Пасхой наступила у православных верующих в Беларуси 16 апреля. В указанный день вспоминают предательство Иисуса Христа его учеником Иудой. Апостол продал Христа за 30 сребреников.

Что нельзя делать в Великую среду

Среда является одним из самых строгих дней Страстной седмицы перед Пасхой. Следует отказаться от развлекательных мероприятий. Кроме того, на Великую среду не назначают свадеб, венчаний, крещения. Не следует шить и вязать. Вместе с тем не рекомендуется завидовать, ссориться, провоцировать конфликты.

Что можно делать в Великую среду

По традиции, в указанный день верующие придерживаются, по возможности, строгого поста. Также в Великую среду начинают готовиться к Пасхе. К примеру, можно провести уборку, помыть окна, закупить необходимые продукты.

Согласно приметам, летающие шмели и пчелы обещают жаркое лето. В том случае, если на березе уже показались листья, а на ольхе – нет, то ждали засушливое лето.

По народному календарю сегодня отмечают День Никиты Водопола.